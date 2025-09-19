Haberler

Çorum'da Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 3 Yaralı

Çorum'da Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Çorum'un Alaca ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Mutlu Koç yönetimindeki 60 AEY 174 plakalı otomobil, Çorum-Yozgat kara yolu Zile kavşağında Abdullah Acar idaresindeki 01 BAG 161 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Koç'un kullandığı otomobil devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan Fatma Koç yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kaza, Alaca Belediyesine ait güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA / Serdar Coşkun - Güncel
Milyonları ekranlara kilitleyecek! İşte Fatih Terim'in yeni işi

Milyonları ekranlara kilitleyecek! İşte yeni işi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kadının midesinden iki adet kalem çıkarıldı

Genç kadının midesinden çıkanlar doktorları bile hayrete düşürdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.