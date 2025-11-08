Çorum'da Otomobil Devrildi: 2 Yaralı
Çorum-Samsun kara yolunda meydana gelen kazada, bir otomobil devrildi. Sürücü Yılmaz P. ve eşi Asiye P. yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Yılmaz P. (68) idaresindeki 52 ADN 484 plakalı otomobil, Çorum- Samsun kara yolu Konaklı köyü yakınlarında devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü ile eşi Asiye P. (67), itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel