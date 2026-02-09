Haberler

Çorum'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Çorum'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Çorum-Samsun kara yolunda bir otomobil, hafif ticari araca çarparak devrildi. Kazada araçta sıkışan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Çorum'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

H.H.K. yönetimindeki 06 FNT 84 plakalı otomobil, Çorum- Samsun kara yolu Yaydiğin Kavşağı'nda, aynı yönde seyreden K.G. idaresindeki 55 ES 446 plakalı hafif ticari araca çarptıktan sonra şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta sıkışan otomobil sürücüsü, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansa alındı.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel
