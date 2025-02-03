Çorum'da Otomobil Dere Yatağına Devrildi: Sürücü Yaralandı
Çorum'un Akkent Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolündeki otomobil dere yatağına yuvarlandı. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.
Çorum'da otomobilin dere yatağına yuvarlandığı kazada sürücü yaralandı.
Murat Ç. (31) idaresindeki 19 ACB 802 plakalı otomobil, Akkent Mahallesi Akkent 2. Cadde yakınlarındaki dere yatağına devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı halde bulunduğu yerden kurtarılan sürücü sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Dereye yuvarlanan otomobil vinç yardımı ile çıkarılarak çekiciye yüklendi.