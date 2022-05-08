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Çorum'da otobüse çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı

AA - Emrah Akıllı - Güncel
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Çorum'da otobüse çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı

Çorum'un Osmancık ilçesinde şehirlerarası yolcu otobüsü ile çarpışan otomobildeki 6 kişi yaralandı.

OSMANCIK, ÇORUM (AA) - Çorum'un Osmancık ilçesinde şehirlerarası yolcu otobüsü ile çarpışan otomobildeki 6 kişi yaralandı.

Yakup Şimşek'in (38) kullandığı 28 EE 365 plakalı otomobil, D100 kara yolu Osmancık ilçesi yakınlarındaki bir dinlenme tesisine girmek için manevra yapan yolcu otobüsü ile çarpıştı.

Yapılan ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada araç sürücüsü ile birlikte yanında bulunan Emin Yıldız (45), Dilek Yıldız (38), Cemre Şimşek (8), Ceren Şimşek (13) ve Leyla Şimşek (37) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Osmancık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Emrah Akıllı - Güncel

Yakup Şimşek, Otomobil, Osmancık, Çorum, Güncel, Haberler

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