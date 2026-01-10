Çorum'da bir kişi silahla yaralandı

Çorum'da bir oto galericide tabancayla vurularak yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Mimarsinan Mahallesi Oto Galericiler Sitesi'ndeki bir iş yerinde bir kişinin silahla vurulduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İki bacağına mermi isabet etmesi sonucu yaralanan M.Ö. (56), sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

M.Ö'nün polise verdiği ifadede, tabancasının ateş alması sonucu kendini kazara yaraladığını söylediği öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.