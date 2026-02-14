Haberler

Çorum'da iş yerine silahlı saldırı kamerada

Çorum'da motosikletli iki kişi, oto galeri dükkanına pompalı tüfekle saldırarak iş yerinin camlarını kırdı ve araçlara zarar verdi. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Polis, saldırganları yakalamak için operasyon başlattı.

ÇORUM'da Oto Galericiler Sitesi'nde bir iş yerine motosikletli 2 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece Oto Galericiler Sitesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Motosikletli 2 kişi, E.U.'ya ait iş yerinin önüne geldi. Bu kişilerden biri, pompalı tüfekle iş yerine peş peşe ateş açtı. Saldırıda iş yerinin camları kırılırken, çok sayıda araç ise zarar gördü. Olay anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü, kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için operasyon başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
