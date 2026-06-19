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Otelin önünde uğradığı silahlı saldırıda yaralandı

Otelin önünde uğradığı silahlı saldırıda yaralandı
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Çorum'da bir otelin önünde meydana gelen silahlı saldırıda K.K., iki bacağından vurularak yaralandı. Olayda kullanılan tabanca otluk alanda bulunurken, polis kaçan şüphelileri arıyor.

ÇORUM'da bir otelin önünde meydana gelen silahlı saldırıda K.K., iki bacağından vurularak yaralandı.

Olay, saat 01.30 sıralarında İnönü Caddesi'ndeki bir otelin önünde meydana geldi. K.K.'ya henüz bilinmeyen bir nedenle tabancayla ateş açıldı. Açılan ateş sonucu K.K. her iki bacağından yaralanırken, kurşunlardan bazıları otelin camına isabet etti. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı K.K., ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Diğer yandan olayda kullanıldığı değerlendiren bir tabanca, otluk alanda bulundu. İncelemenin ardından silaha el konulurken, polis kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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