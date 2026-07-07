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Çorum'da Ortaöğretim İl Değerlendirme Toplantısı yapıldı

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Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz Mete'nin katılımıyla ortaöğretim faaliyetleri, eğitim yatırımları ve akademik başarıyı artırma çalışmalarını değerlendirdi.

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz Mete'nin katılımıyla Ortaöğretim İl Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar başkanlığında düzenlenen toplantıya ilçe milli eğitim müdürleri ile ortaöğretim kurumlarının okul müdürleri katıldı.

Toplantıda il genelinde yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri, eğitim yatırımları, hayata geçirilen projeler ile ortaöğretim kurumlarının niteliğini ve akademik başarısını artırmaya yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Katılımcılar toplantıda, yürütülen çalışmalarla ilgili görüş ve önerilerini paylaştı.

Kaynak: AA / Yasemin Aleyna Tufan
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