Haberler

Çorum'da "Okulumda Nezaket Var Projesi" uygulandı

Çorum'da 'Okulumda Nezaket Var Projesi' uygulandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum Merkez 75. Yıl Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yürütülen 'Okulumda Nezaket Var Projesi' kapsamında öğrencilerin sosyal aidiyetlerini güçlendirmek için seminer, pano çalışmaları ve kapı tasarım yarışması gibi etkinlikler düzenlendi. Proje sayesinde öğrenciler arasında dayanışma arttı, uyum sorunu yaşayan öğrenciler sosyal etkinliklere daha fazla katılım gösterdi.

Çorum Merkez 75. Yıl Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yürütülen "Okulumda Nezaket Var Projesi" kapsamında öğrencilerin sosyal aidiyetlerinin güçlendirilmesine yönelik etkinlikler gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, okul yönetimi ve rehberlik servisi koordinasyonunda yürütülen proje, öğrencilerin sosyal-duygusal gelişimlerini desteklemek, akran ilişkilerini güçlendirmek ve nezaket kültürünü okul yaşamında yaygınlaştırmak amacıyla hayata geçirildi.

Proje, okul rehberlik servisi tarafından yapılan öğrenci risk haritaları analizlerinde sosyal aidiyet ve iletişim becerilerinin desteklenmesine ihtiyaç duyulduğunun tespit edilmesi üzerine hazırlandı.

Proje kapsamında öğrenci ve öğretmenlere, rehber öğretmen Elif Yüksel tarafından "Akran nezaketi" semineri verildi. Okul panolarında nezaket temalı çalışmalara yer verilirken, velilere yönelik bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Sınıflar arasında düzenlenen "Akran Nezaketi Kapı Tasarım Yarışmasında" öğrenciler tarafından hazırlanan çalışmalar değerlendirildi, dereceye giren sınıflar ödüllendirildi.

Proje sürecine ilişkin öğretmenlerden alınan geri bildirimlere göre öğrenciler arasındaki dayanışma arttı, uyum sorunu yaşayan öğrenciler sosyal etkinliklere daha fazla katılım gösterdi, okul genelinde iletişim süreçlerinde olumlu değişimler gözlemlendi.

Kaynak: AA / Betül Balabaz
İstanbul merkezli 9 ilde akaryakıt operasyonu! 6 şirkete el konuldu, 10 şirkete kayyum atandı

Denizden de baskın yapıldı! 6 şirkete el konuldu, 10'una kayyum atandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dönemin en sert talimatı! Parti, meclis ve kabineye net çizgiler çekti

Erdoğan'dan kurmaylarına son dönemin en sert talimatı!

Avrupa'da ejderha sıcakları alarmı! 25 bin kişi hayatını kaybedebilir

Dünyayı tedirgin eden uyarı! 25 bin kişi hayatını kaybedebilir
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ece Erken'den Sergen Yalçın'a sitem: Seni nasıl dinledim

Video çekip isyan etti: Ah Sergen ah...
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! Demirtaş'ın tahliyesi için yeni tarih

Ankara kulisleri bunu konuşuyor! Demirtaş'ın tahliyesi için yeni tarih
Aziz Yıldırım çok büyük geliyor! Fenerbahçe'ye kapı gibi stoper

Aziz Yıldırım çok büyük geliyor! Fener'e kapı gibi stoper

Esra Ezmeci cezaevinden gelen mektubu anlattı: Tuğyan ile Ümitcan Uygun mektuplaşıyor

Olay iddia: Tuğyan'ın cezaevinde mektuplaştığı isim kan dondurdu
Türkiye'nin askeri üs kurduğu Somali sınırına İsrail askerleri sızdı

Türkiye'nin üs kurduğu ülkede İsrail alarmı! Sınırdan askerler sızdı
Görüntü İstanbul'dan! Yine birileri adına utandık

Görüntü İstanbul'dan! Bugün yine birileri adına utandık
Fenerbahçe'de kıyım başladı! İki yıldıza 'Güle güle' dediler

Kıyıma başladı! İki yıldıza "Güle güle" dedi bile