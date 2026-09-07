Çorum'da okullarda uyum haftası başladı

Çorum'da okul öncesi, 1. ve 5. sınıf öğrencileri uyum haftası eğitimlerine başladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 7-11 Eylül tarihleri arasındaki uyum haftasında öğrencilerin aileleriyle birlikte okullarını, öğretmenlerini ve yeni arkadaşlarını tanıma fırsatı bulacağı belirtildi.

Açıklamada, "maarifin kalbinde oyun" etkinlikleriyle öğrencilerin geleneksel çocuk oyunları aracılığıyla öğrenme, paylaşma ve birlikte olmanın mutluluğunu yaşayacağı ifade edilerek, yeni eğitim öğretim yılının öğrenciler, öğretmenler ve veliler için huzurlu, verimli ve başarılı geçmesi temennisinde bulunuldu.

Kaynak: AA