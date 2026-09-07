Haberler

Çorum'da okullarda uyum haftası başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'da okul öncesi, 1. ve 5. sınıf öğrencileri uyum haftası eğitimlerine başladı.

Çorum'da okul öncesi, 1. ve 5. sınıf öğrencileri uyum haftası eğitimlerine başladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 7-11 Eylül tarihleri arasındaki uyum haftasında öğrencilerin aileleriyle birlikte okullarını, öğretmenlerini ve yeni arkadaşlarını tanıma fırsatı bulacağı belirtildi.

Açıklamada, "maarifin kalbinde oyun" etkinlikleriyle öğrencilerin geleneksel çocuk oyunları aracılığıyla öğrenme, paylaşma ve birlikte olmanın mutluluğunu yaşayacağı ifade edilerek, yeni eğitim öğretim yılının öğrenciler, öğretmenler ve veliler için huzurlu, verimli ve başarılı geçmesi temennisinde bulunuldu.

Kaynak: AA
OVP sonrası yeniden hesaplandı! İşte en düşük memur maaşı için konuşulan rakam

İşte en düşük memur maaşı için konuşulan rakam
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ertan Saban, Serhat Kılıç'tan helallik istedi: Odasına girip sigaralarını çalıyordum

Ünlü oyuncu Serhat Kılıç'tan helallik istedi: Gizlice odasına girip...
Ibrahimovic babasına bu arabayı aldı! Bir hafta sonra trafikte görünce şoke oldu

Babasına bu arabayı aldı! Bir hafta sonra trafikte görünce şoke oldu
İstanbul'da dehşet! Doktoru bıçakladı, ardından intihara kalkıştı

Doktoru bıçaklayıp kaçtı, sahilde kendini öldürmeye kalktı
Ahbap deposundan çıkanlar için kayyum kararı: Fiziki bozulma artmadan dağıtılsın

Ahbap deposundan çıkanlar için kayyum kararı!
Beşiktaş'ın yeni yıldızı soluğu eski takımının maçında aldı

Süper Lig devinin yeni yıldızı soluğu eski takımının maçında aldı
Manisa tarihinin en büyüğü! Ele geçirilenlerin değeri dudak uçuklattı

Tarihe geçen operasyon! Ele geçirilenlerin değeri dudak uçuklattı
Elazığ'da ezber bozan karar! Yıllardır tartışılan uygulama son buldu

Elazığ'da ezber bozan karar! Yıllardır tartışılan uygulama son buldu