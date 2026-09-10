Çorum’da okul güvenliği için alınacak tedbirler değerlendirildi

Çorum'da 2026-2027 eğitim öğretim yılının huzur ve güven içerisinde sürdürülebilmesi, öğrencilerin okul ve okul çevrelerinde karşılaşabilecekleri olumsuzlukların önlenmesi ve trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik alınan tedbirler değerlendirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Devlet Tiyatrosu Salonu'nda Vali Ali Çalgan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, okul ve okul çevrelerinin güvenliğinin sağlanması, öğrencilerin olumsuzluktan korunması, okul giriş ve çıkışlarında güvenlik tedbirlerinin artırılması, trafik güvenliğinin sağlanması ve öğrencilerin okullarına güvenli şekilde ulaşmalarının temin edilmesi ele alındı.

Toplantıda ayrıca, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından okul güvenliği kapsamında yürütülen çalışmalar ile 2026-2027 eğitim öğretim yılı boyunca uygulanacak tedbirlere ilişkin sunum yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Çalgan, okul ve okul çevrelerinde gerekli güvenlik ve trafik tedbirlerinin alındığını bildirdi.

Çocukların okullarına güvenle ulaşmalarının, eğitimlerini huzurlu ortamda sürdürmelerinin öncelikli sorumluluklarından olduğunu belirten Çalgan, ilgili kurumların iş birliğiyle çalışacağını, özellikle okul giriş ve çıkış saatlerinde denetimlerin artırılacağını kaydetti.

Çalgan, okul güvenliğinin sağlanmasında toplumun tüm kesimlerinin duyarlılığının önem taşıdığını vurguladı.

Toplantıya Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Belediye Başkan Vekili Zübeyir Tuncel, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Kubilay Ayvaz, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile merkez mahalle muhtarları katıldı.

Kaynak: AA