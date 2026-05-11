Çorum'da okul bahçesinde çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı
Çorum'un Gülabibey Mahallesi'ndeki bir okulun bahçesinde A.S. adlı 19 yaşındaki bir genç, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişiyle tartıştı. Tartışma kavgaya dönüştü ve A.S. bıçakla yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı halde çevredeki bir markete sığınan A.S, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA / Tugay Göktürk