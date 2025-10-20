Haberler

Çorum'da Oğul, Tartıştığı Babasını Pompalı Tüfekle Vurdu

Çorum'da M.Y., tartıştığı babası Yılmaz Yaşar'ı pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olay sonrası kaçan M.Y. Kırıkkale'de yakalandı. Soruşturma sürüyor.

ÇORUM'da M.Y., (37) pompalı tüfekle tartıştığı babası Yılmaz Yaşar'ı vurarak öldürdü.

Olay, saat 01.00 sıralarında Buharaevler Mahallesi Kamışlıevler 5'inci Sokak'taki bir gecekonduda meydana geldi. Evden silah sesi duyan komşuları polisi aradı. İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Yaşar Yılmaz'ı yerde kanlar içerisinde yatarken buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis Yaşar'ın oğlu M.Y.'nin şüpheli olduğunu belirledi. Olayın ardından kaçan M.Y.'nin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı. Öldürülen Yılmaz Yaşar'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

KIRIKKALE'DE YAKALANDI

Çorum'da tartıştığı babasını pompalı tüfekle öldüren Murat Yılmaz (37), Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Çerikli beldesinde polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Emniyette suçunu itiraf eden şüpheli, babasıyla kavga ettiklerini söyledi. Murat Yılmaz, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR-ÇORUM-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
