Çorum'da öğrenciler "yerli ve milli" teknoloji ürünlerine dikkati çekti

Çorum'da lise öğrencileri, Türkiye'nin yerli ve milli teknoloji ürünlerine yapay zeka desteğiyle hazırlanan video ile dikkati çekti.

Şehit Osman Arslan Kız İmam Hatip Lisesi'nde "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" kapsamında, Türkiye'nin yerli ve milli teknoloji ürünleri Atak helikopteri, Gökbey, Kaan, Hürjet, Hürkuş, Anka, Akıncı, Kızılelma gibi hava araçları, TCG Anadolu ve TCG İstanbul gibi deniz araçlarının yanı sıra Altay tankı ve TOGG'un maketleri yapıldı.

Öğrenciler tarafından hazırlanan maketler, okulun fuaye alanında diğer öğrenciler ve ziyaretçilerin ilgisine sunuldu.

Öte yandan sergide yer alan maketleri içeren video, yapay zeka desteğiyle kısa film haline getirildi.

Maketlerin yerli ve milli ürünlerin gerçek haline dönüştüğü video, okulun sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.