Haberler

Çorum'da öğrenciler "yerli ve milli" teknoloji ürünlerine dikkati çekti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'da lise öğrencileri, Türkiye'nin yerli ve milli teknoloji ürünlerine yapay zeka desteğiyle hazırlanan video ile dikkati çekti.

Çorum'da lise öğrencileri, Türkiye'nin yerli ve milli teknoloji ürünlerine yapay zeka desteğiyle hazırlanan video ile dikkati çekti.

Şehit Osman Arslan Kız İmam Hatip Lisesi'nde "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" kapsamında, Türkiye'nin yerli ve milli teknoloji ürünleri Atak helikopteri, Gökbey, Kaan, Hürjet, Hürkuş, Anka, Akıncı, Kızılelma gibi hava araçları, TCG Anadolu ve TCG İstanbul gibi deniz araçlarının yanı sıra Altay tankı ve TOGG'un maketleri yapıldı.

Öğrenciler tarafından hazırlanan maketler, okulun fuaye alanında diğer öğrenciler ve ziyaretçilerin ilgisine sunuldu.

Öte yandan sergide yer alan maketleri içeren video, yapay zeka desteğiyle kısa film haline getirildi.

Maketlerin yerli ve milli ürünlerin gerçek haline dönüştüğü video, okulun sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Güncel
Kocaeli'den sonra şimdi de Balıkesir! Boş araziye İHA düştü

Ankara ve Kocaeli'den sonra bir ilimize daha İHA düştü
ABD Suriye'de askeri operasyon başlattı

ABD'den sınır komşumuzda askeri operasyon! Çok sayıda hedef vuruldu
Sadettin Saran sonrası uyuşturucu operasyonunda yeni iddia: Büyük ve önemli bir isim daha var

Sadettin Saran sonrasını işaret etti: Büyük bir isim daha var
'Horoz' lakaplı bu araca galoşsuz binmek yasak

Aracına gözü gibi bakıyor! Lakabı bile var, galoşsuz bindirmiyor
Eyüpspor'dan bomba Fenerbahçe maçı paylaşımı: Yatacağınız belliydi Fener'inize

Eyüpspor'dan bomba Fenerbahçe maçı paylaşımı
Müge Anlı'ya 40 bin TL'lik doğum günü hediyesi! Bakın ne aldı

Müge Anlı'ya 40 bin TL'lik doğum günü hediyesi! Bakın ne aldı
Milli Savunma Bakanı Güler: SDG mutabakata uymazsa kimseye sormadan gerekeni yaparız

Ankara'dan en net harekat mesajı: Kimseye sormadan gerekeni yaparız
Galatasaray'dan Uğurcan Çakır kararı

Galatasaray'dan taraftarı endişelendiren Uğurcan kararı
Tuğyan'ın erkek arkadaşına silah çektiği görüntüler ortaya çıktı! Küfürler ve hakaretler...

Olay anlar! Erkek arkadaşına silah çektiği görüntüler ortaya çıktı
6. rauntta nakavt! Jake Paul-Anthony Joshua maçında kazanan belli oldu

Günlerdir beklenen maçta kazanan belli oldu
Yeni Azra Akın! 2025 Türkiye Güzeli Sıla Saraydemir kimdir?

Yeni Azra Akın! 2025 Türkiye Güzeli Sıla Saraydemir kimdir?
Transferde bombalar peş peşe! Fenerbahçe, Galatasaray'ın da istediği isme imzayı attıracak

Fenerbahçe, Galatasaray'ın da istediği isme imzayı attırıyor
Silahlı kavgaya karışan genç futbolcu hayatını kaybetti

Silahlı kavgaya karışan genç futbolcudan acı haber
title