Çorum'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Çorum'da bir motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü A.A. ve yanındaki 17 yaşındaki E.B. yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

A.A. (16) idaresindeki 19 AGS 041 plakalı motosiklet, Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy 2. Caddesi'nde plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada motosiklet sürücüsü A.A. ile motosiklette bulunan E.B. (17) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel
