Haberler

Çorum'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Çorum'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'un Kargı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çorum'un Kargı ilçesinde otomobille, motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi öldü.

T.H.B.'nin kullandığı 19 AGE 484 plakalı motosiklet, Halılar köyünde, B.P. idaresindeki 06 HB 7561 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan ve sağlık ekiplerince Kargı Ahmet Hamdi Akpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan motosiklet sürücüsü tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Turan Ozan Acar
Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı

Katliam gibi kaza, çocukları hayattan kopardı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'dan Victor Osimhen için yeni karar

Osimhen için yepyeni bir karar
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor

"Sıkıntılarının farkındayız" dediği kesim için düğmeye basılıyor
Kıyametin fragmanı kar kalınlığının 49 santime ulaştığı New York'tan geldi

Kıyametin fragmanı o ülkeden geldi! Görüntüler korkunç
Oğlunu canlı yayında tekme tokat dövdü

Oğlunu canlı yayında bu halde gördü, sonra yaşananlar fena
Galatasaray'dan Victor Osimhen için yeni karar

Osimhen için yepyeni bir karar
Samsunspor'a Fenerbahçe maçı öncesi çifte müjde

Fenerbahçe maçı öncesi çifte müjde
Pizzasına iddiaya bile girdi! Juventus-Galatasaray maçı öncesi Prandelli'den ses getirecek tahmin

Prandelli'den Juventus maçı öncesi ses getirecek tahmin