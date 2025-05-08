Çorum'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
Çorum'un Üçtutlar Mahallesi'nde aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü Elif Ceren Yar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Çorum'da aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Elif Ceren Yar (26) idaresindeki 19 ADZ 737 plakalı motosiklet, Üçtutlar Mahallesi Anadolu Sokak'ta aydınlatma direğine çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yar'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel