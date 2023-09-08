Çorum'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 15 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

ÇORUM'un Sungurlu ilçesinde 15 yaşındaki Yaşar Efe Atalay'un kullandığı motosiklet otomobil ile çarpıştı. Kazada Atalay hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kemaralarına yansıdı. Kaza, 2 Eylül'de Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana geldi. A.K. yönetimindeki otomobil, Yaşar Efe Atalay yönetimindeki motosiklet ile çarpıştı. Kazanın ardından Çorum Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yaşar Efe Atalay doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazanın güvenlik kameraları ortaya çıktı. Görüntülerde motosiklet ve otomobilin çarpışmasının ardından Atalay'ın yerde sürüklendiği anlar kameralara yansıdı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel