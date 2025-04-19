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Çorum'da Metru Kaldırımda Düşen Genç Hastaneye Kaldırıldı

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Çorum'da içki içmek için metruk bir binanın üçüncü katına çıkan 16 yaşındaki B.Y., şakalaşma sırasında düştü. Olay yerine ulaşan itfaiye ve sağlık ekipleri, yaralı genci itfaiye merdiveniyle kurtarıp hastaneye kaldırdı.

Çorum'da bir genç, düşerek yaralandığı metruk evden itfaiye merdiveniyle çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre B.Y. (16), U.A. (16) ve M.K. (16), içki içmek için Yavruturna Sokak'taki 3 katlı metruk binanın üçüncü katına çıktı.

Burada arkadaşlarıyla şakalaşmaya başlayan B.Y, yere düşerek yaralandı.

B.Y'nin hareket etmediğini gören arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde müdahale ettiği genç, binadan aşağıya itfaiye merdivenine sabitlenen sedye ile indirildi.

Yaralı, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

U.A. ve M.K. ise ifade işlemleri için Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.

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Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel
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