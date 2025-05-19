Çorum'da Mantar Zehirlenmesi: 3 Çocuk Yoğun Bakımda

Çorum'da Mantar Zehirlenmesi: 3 Çocuk Yoğun Bakımda
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Çorum'un Mecitözü ilçesinde doğadan toplanan mantarları yiyen 3 çocuk, zehirlenme belirtileriyle hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan çocukların durumu ciddiyetini koruyor.

??????? Çorum'da yedikleri mantardan zehirlenen 3 çocuk yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Mecitözü ilçesi ve merkeze bağlı Türkler köyünde doğadan toplanan mantarları yiyen E.A. (17), B.S.D. (7) ve İ.D. (2), bulantı ve kusma şikayetleri ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yedikleri mantardan zehirlendikleri değerlendirilen 3 çocuk, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel
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