Çorum'da Mahsur Kalan Güvercin İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Çorum'da hastane penceresine ayağı takılarak mahsur kalan güvercin itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde pencere korkuluğuna güvercinin ayağının sıkıştığı ihbarı üzerine hastaneye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye aracının merdiveniyle pencereye çıkan itfaiye eri güvercini sıkıştığı yerden kurtararak aşağıya indirdi.

Bir ayağı kopan ve kanadından yaralanan güvercin, tedavi için Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne götürüldü.