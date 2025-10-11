Çorum'da Lastiği Patlayan Otomobil Devrildi: 4 Yaralı
Çorum'un Alaca ilçesinde lastiği patlayan bir otomobil devrildi. Kazada 4 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yaralılar, Balıkesir'den Yozgat'taki bir cenaze törenine gitmekteydi.
Orhan G. idaresindeki 37 ABN 274 plakalı otomobil, Tokat-Ankara kara yolu Kıcılı mevkisinde lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobilde bulunan Hatice A. (31), Arzu G. (57), Esma D. (43) ve Sahsenem A. (60) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Araçtakilerin Yozgat'taki bir cenaze törenine katılmak üzere Balıkesir'den yola çıktıkları öğrenildi.
Kaynak: AA / Serdar Coşkun - Güncel