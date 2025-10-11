Haberler

Çorum'da Lastiği Patlayan Otomobil Devrildi: 4 Yaralı

Çorum'un Alaca ilçesinde lastiği patlayan bir otomobil devrildi. Kazada 4 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yaralılar, Balıkesir'den Yozgat'taki bir cenaze törenine gitmekteydi.

Çorum'un Alaca ilçesinde lastiğinin patlaması sonucu devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Orhan G. idaresindeki 37 ABN 274 plakalı otomobil, Tokat-Ankara kara yolu Kıcılı mevkisinde lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde bulunan Hatice A. (31), Arzu G. (57), Esma D. (43) ve Sahsenem A. (60) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Araçtakilerin Yozgat'taki bir cenaze törenine katılmak üzere Balıkesir'den yola çıktıkları öğrenildi.

Kaynak: AA / Serdar Coşkun - Güncel
