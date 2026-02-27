Haberler

Çorum'da 4. Laparoskopik Canlı Cerrahi Kursu düzenlendi

Çorum'da 4. Laparoskopik Canlı Cerrahi Kursu düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'da gerçekleştirilen 4. Laparoskopik Canlı Cerrahi Kursu'nda, 73 yaşındaki bir hastanın prostat ameliyatı canlı olarak cerrahlara izletildi. Kursa katılan hekimler, alanında uzman isimlerden bilgi aldı.

Çorum'da 4. Laparoskopik (Kapalı) Canlı Cerrahi Kursu gerçekleştirildi.

Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalı ve Minimal İnvaziv Üroloji Derneğince Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlenen kurs kapsamında, ağrı şikayetiyle hastaneye başvuran 73 yaşındaki hastanın prostat ameliyatı, canlı bağlantı ile cerrahlara izletildi.

Doç. Dr. Cemil Aydın tarafından yapılan laparoskopik radikal prostatektomi ameliyatı işlemleri, Minimal İnvaziv Üroloji Derneği İkinci Başkanı Prof. Dr. Barbaros Başeskioğlu ve Türk Üroonkoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Ender Özden'in yorumlarıyla kursu takip eden hekimlere aktarıldı.

Aydın da ameliyat sırasında yaptığı cerrahi müdahalelerin nedenlerini izleyicilerle paylaşarak, hekimlerden gelen soruları yanıtladı.

Kursun açılış bölümüne Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür Yağan, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Muhammed Gömeç de katıldı.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan
Öcalan'dan PKK'nın feshinin yıldönümünde yeni açıklama: Kürtsüz Türk, Türksüz Kürt olmaz

Ne diyeceği merak konusuydu: İşte Öcalan'ın yeni mesajının tam metni
Güncel fotoğrafı paylaşıldı: İşte Abdullah Öcalan'ın son hali

Yeni fotoğrafı paylaşıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pakistan - Afganistan savaşı sonrası altın için çılgın tahmin

Pakistan - Afganistan savaşı sonrası altın için çılgın tahmin
Sahaya giren taraftar Messi'yi yere düşürdü

"Nereden nereye" dedirten görüntü!
2 komşu ülke arasında resmen savaş başladı! Bilanço korkunç boyutta

Korkulan oldu! 2 komşu ülke arasında resmen savaş başladı
Aynı detaya dikkat çektiler! Bütün İngiltere Fenerbahçe'yi konuşuyor

Bütün İngiltere Fenerbahçe'yi konuşuyor
Pakistan - Afganistan savaşı sonrası altın için çılgın tahmin

Pakistan - Afganistan savaşı sonrası altın için çılgın tahmin
Hatice Aslan ile Mahir Günşiray'ın 40 yıl sonra başlayan aşkı kalplere dokundu

Usta oyuncuların filmleri aratmayan aşk hikayesi kalplere dokundu
Savaş ilan edildi, Rusya ve İran'dan peş peşe açıklamalar geldi

Bölge alev alev! Rusya ve İran'dan peş peşe hamleler geldi