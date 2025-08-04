Çorum'da Köpek Saldırısına Uğrayan Çocuk Hastaneye Kaldırıldı

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Çorum'un Gülabibey Mahallesi'nde camiye giderken sahipsiz bir köpeği sevmek isteyen 8 yaşındaki çocuk, köpeğin saldırısına uğradı. Çocuk hastanede tedavi edildikten sonra taburcu oldu.

Çorum'da camiye giderken sevmek istediği sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı.

Gülabibey Mahallesi'nde bir camiye gittiği esnada yolda gördüğü sahipsiz köpeği sevmek isteyen R.A.Ü.(8), köpeğin saldırısına uğradı.

Durumu fark eden cami cemaatinden bir vatandaş köpeği bölgeden uzaklaştırdıktan sonra küçük çocuğu Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Kalçasından yaralanan çocuk tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel
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