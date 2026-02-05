Haberler

Çorum'da komşusunu öldürüp cesedini parçalayan şüpheliler adliyeye sevk edildi

Güncelleme:
Çorum'da, 76 yaşındaki Ali Osman Kaya'yı öldürüp cesedini parçalara ayırdıktan sonra dere yatağına atan A.F.K. ile ailesi adliyeye sevk edildi. Şüpheli, cinayeti itiraf etti.

ÇORUM'da, komşusu Ali Osman Kaya'yı (76) öldürüp cesedini 6 parçaya bölerek dere yatağına, başını ise cesetten 2 kilometre uzağa atan A.F.K. ile ağabeyi, babası ve komşusu, bugün adliyeye sevk edildi.

Ulukavak Mahallesi'nde oturan Ali Osman Kaya'dan, 28 Ocak'ta öğle saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra haber alınamadı. İhbar üzerine ekipler Kaya'yı bulmak için çalışma başlattı. Çatak Tabiat Parkı mevkisinde dere yatağında Kaya'nın parçalanmış cansız bedenini buldu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya ilişkin Ali Osman Kaya'nın komşusu A.F.K.'yi gözaltına alındı.

İTİRAF ETTİ

Şüpheli sorgusunda, husumetli olduğu Kaya'yı bağ evinde tüfekle öldürdüğünü, ardından kesici aletle 6 parçaya ayırıp dere yatağına bıraktığını, kesik başı ise cesedin bulunduğu yerden yaklaşık 2 kilometre uzağa götürdüğünü itiraf etti. Şüphelinin ağabeyi A.K., babası Y.K. ve komşusu H.A. da gözaltına alındı.

4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR-ÇORUM- Halil Can ÖZEKER-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500

