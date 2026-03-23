Komşular arasında bıçaklı ve sopalı kavga; 6 yaralı

ÇORUM'da husumetli olan iki komşu arasında çıkan bıçak ve sopalı kavgada 6 kişi yaralandı.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Karşıyaka 7'nci Sokak'ta meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki komşu arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle, taraflar birbirlerine bıçak ve sopalarla saldırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, kavgayı biber gazı kullanarak sonlandırdı. Kavgada sopalarla darbedilen 6 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel hastaneye kaldırıldı. Vücutlarının çeşitli bölümlerinde sıyrıklar oluşan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı