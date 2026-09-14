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Çorum'da KKKA hastalığı tedavisi gören kişi hayatını kaybetti

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Çorum'un Alaca ilçesinde, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisiyle tedavi gören 64 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.

Çorum'un Alaca ilçesinde, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisiyle tedavi gören 64 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.

Akçiçek köyünde yaşayan Zeliha Polat'a, çeşitli şikayetleri nedeniyle 3 gün önce gittiği Alaca Devlet Hastanesinde KKKA teşhisi konuldu.

Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Polat, burada müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polat'ın cenazesi, Akçicek köyünde güvenlik önlemleriyle defnedildi.

Kaynak: AA
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