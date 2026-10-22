Çorum'da Kırkdilim tünellerinde otomobil kamyonla çarpıştı, sürücü yaralandı

Çorum'da Kırkdilim tünellerinde otomobil kamyonla çarpıştı, sürücü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çorum'un Laçin ilçesinde Kırkdilim tünellerinde otomobil ile kamyon çarpıştı, otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı sürücü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çorum'un Laçin ilçesinde kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.
S.G. idaresindeki 06 BHV 149 plakalı otomobil, Çorum-Osmancık kara yolu Kırkdilim tünellerinde, M.B'nin kullandığı 19 AH 976 plakalı kamyon ile çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin adından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA