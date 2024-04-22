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Çorum'da kaza yapan kişi otomobilde yaralı halde bulundu

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Çorum-Osmancık kara yolu Sarmaşa mevkisinde meydana gelen kazada yaralanan kişi, geceyi kaza yaptığı otomobilde geçirmek zorunda kaldı.

Çorum'da kaza yaptıktan sonra geceyi otomobilde geçiren kişi jandarma ekiplerince yaralı halde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Çorum- Osmancık kara yolu Sarmaşa mevkisinde 05 KA 542 plakalı otomobilin kaza yapmış halde görüldüğü ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı kontrolde B.B.D'nin (23) araçta yaralı halde olduğu belirlendi. Kaza yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

B.B.D'nin, gece geç saatlerde kaza yaptığını ve geceyi kaza yaptığı araçta geçirmek zorunda kaldığını söylediği öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Osmancık Çorum Trafik Kazaları Otomobil Güncel Haberler

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