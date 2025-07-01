Çorum'da Kaybolan Ahmet Töremiş İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı

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Çorum'un Dodurga ilçesinde 3 gündür haber alınamayan 64 yaşındaki Ahmet Töremiş için hidro elektrik santrali kanalında arama çalışmaları sürüyor. Komşuları tarafından kaybolduğuna dair ihbar yapılan Töremiş'in suya düşmüş olabileceği değerlendiriliyor.

Çorum'un Dodurga ilçesinde 3 gündür haber alınamayan kişinin bulunması için Hidro Elektrik Santrali (HES) kanalında arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Dede Obruk köyünde yaşayan Ahmet Töremiş'ten (64) 3 gündür haber alamayan komşuları, durumu köy muhtarı Ali Ekber Sever'e bildirdi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım isteyen Sever'in ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD, Çorum Belediyesi Arama Kurtarma ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Töremiş'in bahçesini sularken HES kanalına düşmüş olabileceğini değerlendiren AFAD, itfaiye ve dalgıç ekipleri, kanal ve çevresinde arama çalışmalarına başladı.

Uzun süre suda arama yapan ekipler, çalışmalarına ara verdi.

Çalışmalara devam edileceği belirtildi.

Kaynak: AA / Oğuzhan Erdoğan - Güncel
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