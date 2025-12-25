Haberler

Çorum'da Karayolları personeline güvenli sürüş eğitimi verildi

Çorum'da Karayolları personeline güvenli sürüş eğitimi verildi
Karayolları 73. Şube Şefliği personeline, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kış aylarında güvenli sürüş teknikleri ve alınması gereken tedbirler hakkında eğitim verildi.

Çorum'da Karayolları 73. Şube Şefliği personeline kış aylarında güvenli sürüş eğitimi verildi.

Karayolları 73. Şube Şefliğinde düzenlenen eğitimde, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, personele kış aylarında güvenli sürüş teknikleri, alınması gereken tedbirler, kırmızı ışık, kavşaklarda geçiş önceliği gibi konularda bilgi verildi.

Eğitimde ayrıca araç kullanırken cep telefonu kullanılmanın neden olabileceği olumsuz sonuçlar da Karayolları personeline anlatıldı.

Kaynak: AA / Şahin Şeker - Güncel
