Çorum'da "Anadolu'nun Özü Güzel Sanatların Sözü" etkinliği yapıldı

Çorum Güzel Sanatlar Lisesi tarafından organize edilen 'Anadolu'nun Özü Güzel Sanatların Sözü' temalı sergi, çeşitli sanat gösterimleriyle birlikte Devlet Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda Devlet Tiyatro Salonu'nda düzenlenen programda, türkülerin görsel izdüşümü niteliğindeki resimlerin yer aldığı sergi açıldı.

Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Özüyağlı, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ve diğer katılımcılar sergiyi gezerek, öğrencilerden çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ardından okul öğretmenlerinin öncülüğünde hazırlanan tiyatro ve oratoryo gösterileri sahnelendi.

Güzel Sanatlar Lisesi Orkestra Korosu ile Halk Eğitimi Merkezi halk oyunları ekiplerinin eşlik ettiği gecede "Dillala", "İğdeli gelin", "Sana bir nasihatim var", Aman dünya ne dar imiş" ve "Ne elmadır ne de nar" gibi Çorum yöresine ait eserler seslendirildi.

Ayrıca Milli Eğitim Şube Müdürü Müslim Kılıç, "Gurbet" şiiri ve "Devredip gezersin dar-ı fenayı" adlı uzun havayı seslendirdi.

Kaynak: AA / Selçuk Aydın
