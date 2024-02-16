Çorum'da kamyona çarpan otobüste hayatını kaybeden 2 kardeş toprağa verildi
Çorum'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Ali Eyüp Aşık ve Leyla Aşık Kaplaner, memleketleri Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı.
Çorum'da kamyona çarpıp alev alan yolcu otobüsünde hayatını kaybeden 2 kardeş, memleketleri Amasya'nın Merzifon ilçesinde toprağa verildi.
Kazada hayatını kaybeden Ali Eyüp Aşık ile kardeşi Leyla Aşık Kaplaner için Merzifon Kara Mustafa Paşa Camisi'nde tören düzenlendi.
Kardeşlerin cenazeleri, kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erbil Terbıyık, İlçe Emniyet Müdürü Levent Kürşad Aykaç ile siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Olay
Çorum-Samsun kara yolu Amasya il sınırında Süleyman Ç. idaresindeki Kamil Koç firmasına ait 34 EPR 665 plakalı yolcu otobüsü, Samsun istikametine seyrederken önünde ilerleyen Muharrem İ'nin kullandığı 19 AL 216 plakalı demir yüklü kamyona arkadan çarpıp alev almıştı.
Kazada otobüste yolcu olarak bulunan Ali Eyüp Aşık ve Leyla Aşık Kaplan hayatını kaybetmiş, 6 kişi yaralanmıştı.