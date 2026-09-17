Çorum'da kadınlar boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen kadın için oturma eylemi yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Çorum'un Osmancık ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla öldürülen Yasemin Balcı için oturma eylemi düzenlendi.

Devlet Bahçeli Kent Meydanı'nda toplanan kadınlar, kadınlara yönelik şiddete tepki gösterdi.

Ellerinde çeşitli pankartlar ve Yasemin Balcı'nın fotoğraflarını taşıyan katılımcılar, kadın cinayetlerinin son bulması çağrısında bulundu.

Osmancık'ta 16 Eylül'de tır şoförü İsmail Balcı (31), boşanma aşamasındaki eşi Yasemin Balcı'yı Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki çalıştığı markette tabanca ile ateş ederek öldürdükten sonra intihar etmişti.

Bir çocuk sahibi çiftin daha önce bir kez boşanıp yeniden evlendiği öğrenilmişti.

Kaynak: AA