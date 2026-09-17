Haberler

Çorum'da kadınlar boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen kadın için oturma eylemi yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+4 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'un Osmancık ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla öldürülen Yasemin Balcı için oturma eylemi düzenlendi.

Çorum'un Osmancık ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla öldürülen Yasemin Balcı için oturma eylemi düzenlendi.

Devlet Bahçeli Kent Meydanı'nda toplanan kadınlar, kadınlara yönelik şiddete tepki gösterdi.

Ellerinde çeşitli pankartlar ve Yasemin Balcı'nın fotoğraflarını taşıyan katılımcılar, kadın cinayetlerinin son bulması çağrısında bulundu.

Osmancık'ta 16 Eylül'de tır şoförü İsmail Balcı (31), boşanma aşamasındaki eşi Yasemin Balcı'yı Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki çalıştığı markette tabanca ile ateş ederek öldürdükten sonra intihar etmişti.

Bir çocuk sahibi çiftin daha önce bir kez boşanıp yeniden evlendiği öğrenilmişti.

Kaynak: AA
Sivas'ta kayıp Büşra bebek soruşturmasında yeni gözaltı! Kardeşlerinin 'çadırdan alıp götürdü' dediği kişi yakalandı

Kardeşleri konuştu, o isim gözaltında! Ortada borç iddiası var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'ine yan bakılmıyor

Kupada kritik bir maça çıktı! İşte kazanan
Bir ilimiz bu sapıklığı konuşuyor! Gelinine yaptıkları sonrası hapsi boyladı

Bir ilimiz bu sapıklığı konuşuyor! Gelinine yaptıkları sonrası hapsi boyladı
Güney Kore ve Fransa'dan 3 yıl aradan sonra ilk ortak hava tatbikatı

3 yıl sonra bir ilk! İki ülkenin savaş uçakları gökyüzünde
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'borsa' açıklaması: Gerekli tüm tedbirler süratle alınacak

Piyasaların kilitlendiği zirve sona erdi! Bakanlıktan "borsa" mesajı
Fatih Tekke'nin koltuğu ona emanet! İşte Trabzonspor'un yeni hocası

Fatih Tekke'nin koltuğu ona emanet! İşte Trabzonspor'un yeni hocası

Türk tırı, İtalya'da maskeli ve silahlı 4 kişi tarafından gasbedildi

6 milyon euroluk vurgun yapacaklardı, başaramadılar
Almanya'nın St. Petersburg Başkonsolosluğu kapatıldı: Bayrak indirildi

Krizde yeni perde! Gönderdeki bayrak böyle indirildi