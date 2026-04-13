Çorum'da kaçak avcılıkta kullanılan 7 bin 200 metre misina ağına el konuldu

Güncelleme:
Çorum'un Oğuzlar ilçesindeki Obruk Barajı gölünde kaçak balık avcılığında kullanıldığı değerlendirilen 7 bin 200 metre uzunluğundaki misina ağ ile 500 metrelik kerevit sepetine el konuldu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında, kaçak avlanmanın önüne geçilmesi amacıyla Obruk Barajı gölünde denetim gerçekleştirildi.

Ekiplerce botla yapılan denetimde, avcılar tarafından baraj gölüne bırakıldığı belirlenen misina ağ ile kerevit sepeti sudan çıkarıldı.

Denetimlerde 7 bin 200 metre uzunluğundaki misina ağ ile 500 metre uzunluğundaki kerevit sepetine el konuldu.

Açıklamada, doğal kaynakların korunması adına vatandaşların mevzuata uygun hareket etmesinin önemine işaret edilerek, gelecek nesillere sağlıklı ve sürdürülebilir su ürünleri bırakılması için çalışmaların kesintisiz sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: AA / Betül Balabaz
Ablukaya saatler kala İran'dan tarihi rest: Hiçbir liman güvende olmaz

Ablukaya saatler kala tarihi rest
Aylık geliri dudak uçuklatmıştı! Gözaltına alınan eski hakem Elif Karaarslan'dan ilk görüntü

Gözaltına alınan eski hakemden ilk görüntü
72 kilo verdi! Ünlü oyuncuyu görenler tanıyamıyor

72 kilo verdi! Ünlü oyuncuyu görenler tanıyamıyor
Arda Turan'ın maçında hava saldırısı alarmı! Karşılaşma gecikmeli başladı

Kader maçında kabusu yaşadı! Alarmlar çaldı

Trump'ın abluka tehdidi sonrası Çin resmen devreye girdi

Trump'ın abluka tehdidi sonrası Çin resmen devreye girdi
Aylık geliri dudak uçuklatmıştı! Gözaltına alınan eski hakem Elif Karaarslan'dan ilk görüntü

Gözaltına alınan eski hakemden ilk görüntü
Fiyatı 1 TL'ye düşürüldü, markette büyük izdiham yaşandı

Fiyatı 1 liraya düşürülünce vatandaşlar birbirini ezdi
Bir haftalık aşkın bedeli ağır oldu! 1 milyon TL’lik şok iddia

Bir haftalık aşkın bedeli: 1 milyon TL