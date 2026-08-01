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Çorum'da izinsiz kazı yapan 5 şüpheli tutuklandı

Çorum'da izinsiz kazı yapan 5 şüpheli tutuklandı
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Çorum'un Alaca ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, define bulmak amacıyla izinsiz kazı yaptıkları belirlenen 5 şüpheli tutuklandı.

Çorum'un Alaca ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, define bulmak amacıyla izinsiz kazı yaptıkları belirlenen 5 şüpheli tutuklandı.

Çorum İl Jandarma Komutanlığınca, Büyüksöğütözü köyü yakınlarında izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine düzenlenen operasyonda A.S. (47), N.İ.A. (41) ve K.B. (56) gözaltına alındı.

Kazı alanında yapılan incelemelerde jeneratör, elektrikli beton kırıcı, aydınlatma tesisatı, su tankeri ve yakıt ele geçirildi.

Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda izinsiz kazıya katıldıkları belirlenen A.K. (59) ile A.E.C. de (38) gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 2 av tüfeği, yaklaşık 2 kilogram dinamit yapımında kullanılan toz patlayıcı, 3 yeraltı görüntüleme cihazı, yılan kamera, 3 el telsizi, 3 jeneratör, 2 beton kırıcı ile 150 mermi ele geçirildi.

Karakoldaki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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