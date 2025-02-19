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Çorum'da İş Yerinin Çatısında Yangın Çıktı

Çorum'da İş Yerinin Çatısında Yangın Çıktı
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Çorum'un Kargı ilçesinde Mihrihatun Mahallesi'nde bir iş yerinin çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının bacadan kaynaklandığı değerlendiriliyor ve çatıda maddi hasar meydana geldi.

Çorum'un Kargı ilçesinde iş yerinin çatı kısmında çıkan yangın söndürüldü.

Mihrihatun Mahallesi Çarşı Caddesi'nde bir iş yerinin çatı kısmında bacadan kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı.

İhbar üzerine iş yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kargı Belediyesi itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü, yangın nedeniyle çatıda maddi hasar oluştu.

Kaynak: AA / Turan Ozan Acar - Güncel
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