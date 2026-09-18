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Çorum’da İlköğretim Haftası kutlandı

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Çorum’da İlköğretim Haftası kapsamında "Maarifin Kalbinde Oyun" etkinliği gerçekleştirildi.

Çorum'da İlköğretim Haftası kapsamında "Maarifin Kalbinde Oyun" etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında ilkokul öğrencileri Veli Paşa Hanı'nda bir araya geldi. Buradan Kadeş Barış Meydanı'na kortej yürüyüşü yapan öğrenciler, meydanda "Maarifin İzinde Çocuk Oyunları" etkinliğine katıldı.

Geleneksel çocuk oyunlarının oynandığı etkinlikte öğrenciler, eğlenceli vakit geçirdi.

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen yürüyüşe katılan gaziler de Kadeş Barış Meydanı'na geldi. Gaziler, meydandaki çocuklarla bir araya gelerek etkinliğe eşlik etti.

Kaynak: AA
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