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Çorum'da iki TIR'ın çarpıştığı kaza kamerada

Çorum'da iki TIR'ın çarpıştığı kaza kamerada
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ÇORUM'un Alaca ilçesinde iki TIR'ın çarpıştığı kazada şoförler yaralandı.

ÇORUM'un Alaca ilçesinde iki TIR'ın çarpıştığı kazada şoförler yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Çorum-Yozgat kara yolu Zile Kavşağı'nda meydana geldi. Yozgat istikametinden Çorum yönüne giden M.G. yönetimindeki 39 TR 838 plakalı sıvı gıda maddesi yüklü TIR, kavşakta Sungurlu yönünden gelen T.S. idaresindeki 55 BM 560 plakalı fayans yüklü TIR ile çarpıştı. Kazada hasar gören araçların sürücüleri M.G. ile T.S. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan şoförler, Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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