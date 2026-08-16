Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

M.İ. idaresindeki 06 NG 182 plakalı otomobil, Sungurlu-Boğazkale kara yolunda S.Ç'nin kullandığı 06 ENN 77 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler M.İ. ve S.Ç. ile araçlarda bulunan N.Ç, E.E.Ç, E.Ç, Y.K. ve İ.Ç. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA