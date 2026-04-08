Çorum'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

ÇORUM'un Alaca ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Alaca ilçesine bağlı Ünalan köyü yakınlarında meydana geldi. Alaca'dan Zile istikametine giden Zülfikar H. yönetimindeki 06 EAM 376 plakalı otomobil ile Satılmış U. idaresindeki 66 FF 765 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler Zülfikar H. ve Satılmış U. ile araçta bulunan Emine U. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

