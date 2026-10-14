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Çorum'da iki otomobil çarpıştı, minibüse çarpan araç kaldırıma çıktı, 4 yaralı var

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Çorum'da iki otomobil çarpıştı, minibüse çarpan araç kaldırıma çıktı, 4 yaralı var
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Çorum'da Ulukavak Mahallesi Selçuk Caddesi'nde iki otomobil çarpıştı, savrulan otomobillerden biri park halindeki minibüse çarpıp kaldırıma çıktı. Kazada yaralanan 4 kişi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çorum'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

N.S. idaresindeki 19 ABN 481 plakalı otomobil ile H.A.P'nin kullandığı 19 AAN 207 plakalı otomobil, Ulukavak Mahallesi Selçuk Caddesi'nde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobillerden biri, park halindeki minibüse çarptıktan sonra kaldırıma çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, 19 AAN 207 plakalı otomobilin sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan T.A, M.E.S. ve M.P. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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