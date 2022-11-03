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İki aracın çarpışması bir aileyi darmadağın etti! Geriye mutluluklarını gösteren bu kare kaldı

Güncel Haberler

Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 aylık hamile Serap ve 6 yaşındaki kızı Ömür Su Çimen ile akrabası Niyazi Bilgen hayatını kaybetti. Kazada 2 kişi ise yaralandı.

Çorum- Mecitözü karayolu Elvan Çelebi köyü yakınlarında Sedat Çimen (36) yönetimindek otomobil, Mehmet Doğan'ın kullandığı otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada aynı otomobildeki Sedat, Serap ve Ömür Su Çimen ile Niyazi Bilgen ve diğer otomobilin sürücüsü Mehmet Doğan yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İki aracın çarpışması bir aileyi darmadağın etti! Geriye mutluluklarını gösteren bu kare kaldı

3 AYLIK HAMİLE ANNE VE KIZI HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılardan 3 aylık hamile Serap ve kızı Ömür Su Çimen ile akrabası Niyazi Bilgen, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralı sürücülerin ise tedavisi ise sürüyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İki aracın çarpışması bir aileyi darmadağın etti! Geriye mutluluklarını gösteren bu kare kaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Çorum su 3. Sayfa Güncel Haberler

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