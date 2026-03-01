Çorum'da ihtiyaç sahibi ailelere 1250 mont dağıtıldı.

Kentte Bahabey Caddesi'nde bir kuaför salonu işleten Gülcan Barbaros ve eşi Ahmet Barbaros, iş yerini aynı zamanda ihtiyaç sahibi ailelere yardım dağıttıkları bir alan olarak kullanıyor.

Burada "askıda kuaför" uygulamasıyla ihtiyaç sahiplerine ücretsiz tıraş ve bakım hizmeti veren çift, ayrıca hayırsever vatandaşların desteğiyle ailelere giyecek ve gıda yardımları yapıyor.

Ahmet Barbaros, AA muhabirine, devlet korumasında yetiştirme yurdunda büyüdüğünü, bu nedenle eşiyle birlikte kendilerini ihtiyaç sahibi çocuklara yardım etmeye adadıklarını söyledi.

Devlete vefa borcunun olduğunu belirten Barbaros, "Bunu ödemek için bu tür çalışmalarla katkı sunmaya çalışıyorum. Hep birlikte bu çocukların yanında olduğumuzu hissettirebilirsek toplum daha sağlam ayakta kalır. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla hareket ediyoruz." dedi.

Hayırseverlerin ekonomik desteğini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmada aracılık ettiklerini belirten Barbaros, 1250 montun tedarik edilmesi ve dağıtımına katkıda bulunanlara teşekkür etti.