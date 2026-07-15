Çorum'da 15 Temmuz anısına Yeşil Göl'de bayraklı dalış

Çorum İHH Arama Kurtarma ekibi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne Yeşil Göl'de Türk bayrağı açarak dikkat çekti.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin 10'uncu yıl dönümü dolayısıyla Çorum'un Laçin ilçesinde etkinlik düzenlendi.

İHH Arama Kurtarma ekibinin dalgıçları, etkinlik kapsamında dalış yaptıkları Yeşil Göl'de Türk bayrağı açtı.

Ekip lideri Mehmet Ünver, AA muhabirine, 15 Temmuz'u unutmadıklarını ve unutulmaması gerektiğini göstermek için Türk bayrağı ile etkinlik yaptıklarını söyledi.

15 Temmuz 2016'da Türkiye'nin büyük bir olay yaşadığını belirten Ünver, "Bu tür olayların bir daha yaşanmaması gerektiğini düşündüğümüz için, şehitlerimizin yanında olduğumuzu göstermek için Türk bayrağı açtık." dedi.