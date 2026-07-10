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Çorum'da husumetlisini tüfekle sırtından vurarak yaraladı

Çorum'da husumetlisini tüfekle sırtından vurarak yaraladı
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Çorum'da aralarında husumet bulunan H.M., Y.Ü.'yü av tüfeğiyle sırtından vurarak yaraladı. Kaçan şüpheli polis tarafından aranıyor.

ÇORUM'da Y.Ü. (34), husumetlisi olduğu öne sürülen H.M. tarafından av tüfeğiyle sırtından vurularak yaralandı. Polis, olayın ardından kaçan H.M.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, akşam saatlerinde Gelincik 3. Sokak'ta meydana geldi. Aralarında önceden husumet bulunduğu öne sürülen H.M. ile Y.Ü., tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. H.M., yanında bulunan tüfekle ateş açarak Y.Ü.'yü sırtından yaraladı. Y.Ü., yere yığılırken, H.M. ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Y.Ü., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polisin yaptığı incelemede H.M.'nin kaçarken olayda kullanılmayan bir tabancayı da otluk alana attığı belirlendi.

Kaçan şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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