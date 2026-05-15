Çorum'da hortum nedeniyle zarar gören Oyaca köyü havadan görüntülendi

Çorum'un Sungurlu ilçesinde dün etkili olan hortum nedeniyle Oyaca ve Kavşut köylerinde birçok ev hasar gördü. AFAD ve Kızılay ekipleri sıcak yemek ve konteyner barınma hizmeti sunarken, köy içi yollarında temizlik çalışmaları sürüyor. MHP milletvekili ve belediye başkanı da bölgeyi ziyaret etti.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde hortum nedeniyle zarar gören Oyaca köyü dronla havadan görüntülendi.

Dün ikindi saatlerinde etkili olan hortum nedeniyle birçok evin hasar gördüğü afetin ardından Oyaca ve Kavşut köylerinde hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Türk Kızılay ve AFAD ekipleri, evleri zarar gören vatandaşların beslenme ihtiyacını karşılamak amacıyla üç öğün sıcak yemek hizmeti veriyor.

Vatandaşların barınması amacıyla konteyner kurulum çalışmaları da devam ediyor.

İş makineleri ise binalardan savrulan parçalardan dolayı ulaşıma kapanan köy içi yollarında temizlik çalışması yapıyor.

Oyaca köyünde hortumun neden olduğu yıkım ve ekiplerin çalışmaları dronla havadan görüntülendi. Görüntülerde hortumun neden olduğu yıkım gözler önüne serildi.

Öte yandan, MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere ve MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak da köyleri ziyaret etti.

Ziyaretlerde köylerde yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan
