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Çorum'da Hitit Temalı Sanat Sergisi Açıldı

Çorum'da Hitit Temalı Sanat Sergisi Açıldı
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Çorum'da 41 ressamın eserlerinin sergilendiği 'Arkeoloji ve Sanat' sergisi, Hitit Üniversitesi Arkeoloji Kulübü tarafından açıldı. Sergi, Hitit temasıyla sanatseverlere sunulurken, etkinlik müzik dinletisi ile zenginleştirildi ve 4 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.

Çorum'da 41 ressamın Hitit temasıyla çizdiği resimlerin yer aldığı "Arkeoloji ve Sanat" sergisi açıldı.

Hitit Üniversitesi Arkeoloji Kulübünce hazırlanan "Geçmişin İzinde Arkeoloji Günleri Projesi" kapsamında kentteki bir alışveriş merkezinde düzenlenen sergide Hitit temalı resimler sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü öğretim üyelerinin akademik çalışmaları sonucunda ürettikleri bilginin toplumla paylaşılmasını hedefleyen sergi törenle ziyarete açıldı.

Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zekeriya Işık ve davetliler, açılış töreninin ardından sergiyi gezdi.

Etkinlikte Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğrencileri müzik dinletisi sundu.

Sergi 4 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA / Selçuk Aydın - Güncel
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