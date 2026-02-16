Çorum'da İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı düzenlendi

Çorum İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı, Vali Ali Çalgan başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda sahipsiz hayvanların korunması, rehabilitasyonu ve yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerinin sunum yaptığı toplantıda, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında sürdürülen çalışmalar ele alındı.

Toplantıda ayrıca il genelinde hayvan refahının artırılması, sahipsiz hayvanların yaşam koşullarının iyileştirilmesi ile insan, hayvan ve çevre sağlığının korunmasına yönelik alınacak tedbirler görüşüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Çalgan, Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği'nin kurulmasıyla kentte sahipsiz sokak hayvanları konusunda önemli ilerleme kaydedildiğini belirtti.

Çalgan, "Sahipsiz hayvanların barınma, beslenme ve rehabilitasyon süreçlerine hassasiyetle yaklaşıyoruz. Çalışmalarımızı ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Toplantıya Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Ünsal Yeter, kaymakamlar, ilgili kurum temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri katıldı.